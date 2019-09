Francesco Totti concorrente di un reality: nuova vita lontana dal calcio tra tv e famiglia

Francesco Totti cambia volto lontano dal calcio, tra tv e famiglia. Papà modello va con Ilary Blasi e i tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, al lunapark. Il 42enne si diverte un mondo con la moglie e i suoi piccoli e racconta il pomeriggio alle giostre del Luneur a Roma nelle sue IG Stories. Intanto pensa ai prossimi impegni per il piccolo schermo, quelli che lo renderanno protagonista assoluto: sarà concorrente di un reality show.

Felicità e relax, strizzando l’occhio alla tv. Ilary Blasi a breve sarà in onda su Canale 5 con “Eurogames” accanto ad Alvin, ma non sarà la sola stella del piccolo schermo in famiglia. Francesco Totti ci ha preso gusto. In attesa di “Casa Totti”, la sitcom che lo vedrà protagonista proprio con Ilary, novelli Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, l’ex capitano giallorosso ha già fatto un cameo in “Romolo + Giuly”, serie tv alla sua seconda stagione. Interpreta San Pupone da Porta Metronia. Il video dello spot che lo vede ironicamente nei panni dell’insolito santo è già diventato virale sul web.

VIDEO

Non è tutto. Il settimanale Chi anticipa che Francesco Totti sarà uno dei concorrenti della versione italiana del reality di Amazon, "Celebrity Hunted". Lo sportivo avrebbe già firmato il contratto: sarà uno dei vip impegnato a fuggire per un certo numero di giorni da una squadra di "cacciatori" che ha come compito quello di “arrestarlo". Il format inglese, famoso nell’intero pianeta, ora sbarcherà anche in Italia.

Prima degli impegni televisivi, però, non c’è nulla di meglio che sorridere al lunapark, con Ilary Blasi sempre accanto e gli adorati figli.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/9/2019.