Francesco Totti cambia look e si rasa i capelli: guarda

Francesco Totti cambia look. L’ex capitano giallorosso a 44 anni ha deciso di tagliare tutti i capelli. Complice il caldo e le vacanze al mare, Totti ci ha dato un taglio.

Nelle stories Instagram appare sorridente a Sabaudia con i figli e gli amici. La località pontina è tappa fissa della sua estate insieme alla moglie Ilary Blasi e alla famiglia. Via la chioma, Totti si è rasato per godersi le vacanze senza pensieri. Nei video l'ex Capitano sfoggia il nuovo look mentre coccola la sua Isabel, 5 anni, la terzogenita della famiglia Totti. Con lui c'è anche Cristian, il primogenito 15enne.

Un look apprezzato dai tifosi del Capitano, il fascino di Francesco è immutabile...

Scritto da: La Redazione il 21/7/2021.