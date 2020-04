Francesco Totti è l'uomo perfetto per Osvaldo: 'Bella faccia e anche dotato nelle parti intime...'

Francesco Totti è l’uomo perfetto per Osvaldo. Lo sportivo 34enne, ora cantante rock, esalta le doti dell’ex compagno di squadra nella Roma. Parla del Capitano giallorosso ai microfoni di TNT Sports e rivela: “Bella faccia e anche dotato nelle parti intime”. Ha solo lodi per il 43enne con cui ha condiviso il campo.

Daniel Pablo Osvaldo parla a ruota libera, senza farsi problemi. Su Francesco Totti, l’uomo perfetto per lui, con cui ha ancora un ottimo rapporto, rivela: “Gli dicevo che secondo me era cornuto, perché non poteva essere così perfetto”.

Poi aggiunge: “Aveva una bella faccia, non voglio dare dettagli, ma era anche ben dotato nelle parti intime. Ed era il miglior calciatore con cui abbia mai a giocato. Aveva solo pregi, non aveva nemmeno l’alito cattivo per dire. E sua moglie… Qualcosa di brutto doveva pur averlo, no? Ma in realtà no, non aveva neanche le corna”.

Francesco Totti è l’uomo dei sogni per Osvaldo, che continua a provare ammirazione per lui e per la sua famiglia. Talmente perfetto da avere anche una moglie, Ilary Blasi, fedele. Nessuna stonatura nella vita dell’ex calciatore.

