Ospite della rassegna “Talks” all’università Lum, l’ex calciatore 49enne parla con orgoglio della 19enne

“Mi ha sorpreso perché è stata più forte di quanto credessi. Il suo modo di essere è questo”

Da una parte Francesco Totti che si racconta davanti agli studenti universitari con il cuore aperto. Dall’altra Chanel Totti che sfila a Cannes elegantissima, tra flash, beauty look impeccabili e inviti super esclusivi. Padre e figlia, oggi più che mai, sembrano vivere un momento speciale. E l’ex capitano della Roma non nasconde l’orgoglio per la sua secondogenita. Il 49enne commenta la vittoria a Pechino Express 2026 della 19enne, che ha trionfato insieme a Filippo Laurino. “Ha vinto perché vera”, sottolinea.

“Ha vinto perché è vera”: Francesco Totti commenta la vittoria a Pechino Express 2026 della figlia Chanel, lei a Cannes sfila da diva

Ospite della rassegna “Talks” all’università Lum di Casamassima, Totti lascia per un giorno il ruolo da leggenda del calcio per trasformarsi in un insolito professore dietro la cattedra e in un papà emozionato davanti a centinaia di studenti. Quando il discorso finisce su Chanel, Francesco si scioglie.

“Ho capito l’importanza di questo percorso che ha fatto e mi ha sorpreso perché è stata più forte di quanto credessi. Sono contento non per la vittoria, perché poi la vittoria la metti da parte. La sua vittoria è stata con la gente”, dice Totti.

Il 49enne è orgogliosissimo della 19enne, che sulla Croisette incanta tutti

Poi aggiunge: “La risonanza è stata tanta e positiva ed è stato importante, per lei, non per me. Il suo modo di essere è questo: è simpatica, goliardica. E’ Chanel come la conosco io. Ha dimostrato alle persone che è così. Ha fatto tutto quello che io pensavo facesse. E’ stata brava e ha vinto non perché ‘raccomandata’, ma perché è vera”.

L’esperienza a Pechino Express ha fortemente cambiato l’immagine pubblica di Chanel. Nel programma, infatti, lei si è mostrata spontanea, ironica, goliardica, lontanissima dall’etichetta di “figlia di” che per anni l’ha accompagnata.

L ragazza adotta un look super glamour al festival

Lei intanto splende. La figlia di Francesco e Ilary Blasi è volata al Festival di Cannes, invitata dal brand beauty Sol de Janeiro. Lì conquista tutti. Look sofisticatissimo, silhouette elegante, make-up glow perfetto e atteggiamento sempre più da it-girl internazionale: Chanel sul red carpet francese sfoggia sicurezza e glamour..