Francesco Zampaglione, fratello di Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino, è stato arrestato per una rapina in banca a Roma. Il 49enne ieri, 29 agosto, poco dopo le 14 è entrato in una filiale di un istituto di credito sulla Circonvallazione Gianicolense armato di una pistola che poi si è rivelata finta. Con il volto scoperto l’uomo ha intimato ai dipendenti di svuotare le casse e consegnargli il denaro. Gli impiegati, terrorizzati dall’arma, hanno eseguito gli ordini.

Francesco Zampaglione, nessun precedente di rilievo a suo carico, ha attuato la rapina in banca senza preoccuparsi di mostrare a tutti il suo viso. Dopo aver riempito il borsone con i soldi, è uscito dalla filiale da una delle porte automatiche. Una volta in strada, si è cambiato la maglietta, pensando così di non essere riconosciuto. Uno dei clienti della banca, però, ha deciso di seguirlo e non l’ha mai perso di vista. Mentre lo pedinava, ha allertato le forze dell’ordine, raccontando quanto accaduto. Gli agenti di polizia, in questo modo, l’hanno raggiunto. Hanno bloccato Francesco Zampaglione in via di Monte Verde. Il fratello di Federico non ha opposto alcuna resistenza. Arrestato, in serata è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli.

Cantautore, ex membro lui stesso dei Tiromancino, Francesco ha decisamente cambiato rotta. Nel 2015 aveva lasciato il gruppo creato con il più celebre fratello. In un post sul social aveva spiegato il perché. “Purtroppo dopo l'ennesima lite furibonda tra me e mio fratello Federico mi trovo a dover rinunciare mio malgrado al proseguimento del Tour”, aveva scritto.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/8/2019.