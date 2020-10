Franceska Pepe: 'Mai fatto niente con Sgarbi'. Ma lui in diretta rivela che...

Franceska Pepe è protagonista di un faccia a faccia a Live - Non è la D’Urso. La modella 28enne, reduce dal GF Vip, si confronta con Vittorio Sgarbi. Arrivata al reality grazie al gossip che la vedeva legata in passato, anche se per pochissimo, al critico d’arte, l’ex inquilina della Casa nega. “Mai fatto nulla con lui”, ma Sgarbi in diretta perde le staffe e rivela un particolare ‘hot’.

Sgarbi alla D’Urso, interrogato sulla questione, aveva rivelato: “Andai ad inaugurare una mostra a Sanremo e devo dire che nono ho mai avuto un amore così immediato. Mi si presentò una donna molto bella e fu talmente libera nell'amarmi. A un certo punto mi nascosi dietro a un quadro con lei, poi ci fu un fidanzamento successivo che finì verso le 6 del mattino”. La Pepe ascolta le sue parole nella clip, ma smentisce ogni cosa.

“Direi di no, non credo si possa dire che abbiamo avuto una storia. A Sanremo ci sono degli eventi e lui mi ha chiesto di accompagnarlo nel corso dei suoi eventi. Non ho neanche mai baciato Vittorio Sgarbi, quindi vorrei sapere da lui cosa sarebbe successo”, sottolinea Franceska. Vittorio arriva in studio e sono subito scintille. "La cosa più interessante è che lei cercò di rimuovere la cosa e invece, grazie a questa cosa, è andata al Grande Fratello”, svela. Poi prosegue: "Mentre camminavamo alla ricerca dei quadri io ho abbandonato la mostra, ci siamo trovati in una particolare intimità".

Franceska Pepe dice che è tutto falso, Sgarbi la incalza: "Sei stata con me in un bagno per un quarto d'ora, abbiamo un testimone. Perché vuoi litigare con me? Sei stata insieme a me 7 ore. Non puoi negare di essere stata dietro una porta con me e quello che è accaduto lo sappiamo solo io e te e non mi interessa che sia quello che tu vuoi o che non vuoi”.

"La verità è che non abbiamo fatto niente e non ci siamo neanche mai baciati - ribatte Pepe - Tu hai fatto questa gentilezza di fare questo gossip per volermi magari omaggiare". "Se ti sei arrabbiato perché non te l'ho data puoi dirlo", lo provoca. Vittorio Sgarbi si arrabbia: "Non te l'ho mai chiesta, tu me lo hai chiesto e non te l'ho dato io. Sei andata tu al Grande Fratello grazie a me. Se non ci fosse stato quell'articolo non ti avrebbero mai chiamata".

"Siamo stati chiusi insieme in bagno per 15 minuti", urla il critico d’arte. Franceska è categorica nel dire di no. Sgarbi perde la pazienza e la offende: "Tra noi non è successo nulla perché mi fai schifo”. La Pepe replica subito: "Sei tu che mi fai schifo". La D’Urso cerca di riportare la calma, ma Vittorio, con incontenibile, si riserva le ultime parole: “La verità è che ti ho baciata e mi hai anche toccato l’uccel*o".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/10/2020.