Frank Matano fidanzato con Ylenia Azzurretti: ecco chi è la donna che l'ha fatto capitolare

Frank Matano, comico televisivo diventato prima famoso su YouTube, amatissimo giudice di Italia’s Got Talent, è fidanzato. Lei si chiama Ylenia Azzurretti. I due stanno insieme da qualche mese, la loro prima foto in coppia risale addirittura a settembre scorso. Sempre molto riservato sulle questioni di cuore, stavolta il 31enne ‘condivide’ la sua passione sul social postando sul suo profilo uno scatto in cui bacia la biondina. Ma chi è la donna che l’ha fatto capitolare?

Matano pare proprio aver perso la testa per Ylenia. Non ha problemi a stringersi forte a lei e a farsi vedere così su Instagram. La ragazza è nata a Caserta nel 1989, ha dunque un anno più di lui, 32 anni. La sua famiglia d’origine è composta di persone semplici dalle origini contadine.

La Azzurrretti fin da quando era ancora un’adolescente, a 15 anni, amava scrivere racconti. Ha un forte amoRe per la letteratura. Laureata in Lettere Moderne all’Università degli studi di Napoli Federico II, presto si è avvicinata al mondo della regia e della sceneggiatura. Oggi è una regista di documentari. In passato ha collaborato con i The Jackal.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/3/2021.