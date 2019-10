Francesco Monte: 'Deriso e preso in giro'. La sua rivincita a 'Tale e Quale Show'

Francesco Monte a Tale e Quale Show si sta prendendo la sua rivincita. E’ molto soddisfatto del suo percorso, lo confessa a Chi. Ha imparato a “essere molto saldo”. In passato è stato deriso, così sottolinea, preso in giro, della sua faccia è stata fatta “carne da macello”. Ora ha trovato il suo equilibrio; ha imparato a farsi scivolare le cose addosso.

“Sono così, o mi ami o mi odi. Ho capito che la vita è come un ruscello, devi seguire la scia, se ti metti di traverso, ti fai male. Ora sono in equilibrio perfetto”, confessa Francesco Monte al settimanale. E aggiunge: “Sinceramente, sono molto soddisfatto: quello che era solo un hobby, cantare, lo sto condividendo con il pubblico a casa. Come pure sono contento che persone esperte del settore mi dicano quello che mi stanno dicendo. Critiche comprese. Non essendo un professionista”.

Il pugliese 31enne, modello e attore, ex tronista di Uomini e Donne, ringrazia Carlo Conti per averlo scelto. Di Giulia Salemi non vuole parlare: “Io di lei posso solo dire: se è felice sono contento”. Lui è molto contento accanto a Isabella De Candia: “Ci troviamo”. Quando gli si fa notare che è un’altra donna bella, sottolinea: “Non sono stato mai uno che guardava così tanto alla bellezza, mi faccio rapire da altro”. E’ a lei, dietro le quinte, che ha pensato mentre cantava ‘Perfect’ nei panni di Ed Sheeran a Tale e Quale Show.

Poi parla del passato: “Nei miei 31 anni ho vissuto tante esperienze, è stato un bel su e giù emotivo, forse sono l’unico che ha fatto due reality uno dietro l’altro. Penso che ogni esperienza mi abbia dato, e dico dato perché ad oggi vedo le cose in maniera diversa. Non dico ‘tolto’, ma ‘dato’”.

Francesco Monte chiarisce meglio il suo pensiero e aggiunge: “Allora dico che io ti faccio anche fare carne da macello con la mia faccia. Sì, è successo questo, la mia faccia era sbattuta e presa in giro ovunque, a partire dall’essere deriso per la situazione del vecchio GF Vip (quando Cecilia Rodriguez lo ha lasciato in diretta tv per Ignazio Moser, ndr). Poi il cannagate (all’Isola dei Famosi, ndr), un mare di chiacchiere sul niente. Ho dovuto imparare a essere molto saldo”.

Francesco è riuscito a ‘resistere’ e ad avere la sua rivincita: “La prima volta ci sto male, la seconda un po’ meno, la terza ancora meno... Però non tutti imparano a farsi scivolare le cose addosso”. Non vede questo che vive come un momento di ‘redenzione’: “Trovo spiacevole che si usino questi termini, ho letto anche di ‘riabilitazione’, ma io non devo mica essere riabilitato. Ma da che cosa?”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/10/2019.