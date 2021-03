Belen, Ceci e Jeremias, i fratelli Rodriguez lanciano il nuovo brand moda e ci mettono la faccia: foto

Belen, Ceci e Jeremias lanciano il loro nuovo brand moda. I fratelli Rodriguez finalmente svelano il progetto di cui si vociferava da tempo e ci mettono la faccia. Sull’account ufficiale del marchio, Hinnominate, con alcune foto svelano la campagna pubblicitaria che li vede coinvolti insieme pure ad altri modelli. La linea di abbigliamento arriverà nei negozi il prossimo autunno-inverno.

“Coming soon”, si legge. La showgirl 36enne non ha mai nascosto di voler investire da imprenditrice: è il suo piano b per quando non vorrà più stare in tv. Con la sorella Cecilia ha già creato Me Fui, la linea beachwear dedicata alla moda mare. Ora fa ancora di più.

Stravolta c’è anche Jere con lei. I fratelli Rodriguez pensano in grande e si lanciano sul mercato con una collezione sia maschile che femminile, fatta di capi minimal, essenziali, ma assolutamente portabili da tutti.

Nessun vestito estroso. Gli abiti firmati da Hinnominate sono per lo più sportivi e molto basic: felpe, leggins, pantaloni da tuta, stretti con l’elastico alla caviglia, top sportivi. Tutto è realizzato in beige, bianco, sabbia, marrone. Cappotti oversize, anche questi sia per uomo che per donna.

La linea di abbigliamento è completata da alcuni accessori, come calzini, cappellini in lana o modello ‘pescatore’. Belen e i suoi fratelli ci credono molto: sarà il mercato a dire loro se il brand funzionerà.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/3/2021.