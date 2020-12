Il bellissimo fratello di Alessandro Borghese per la prima volta in tv

Massimiliano Borghese, il bellissimo fratello di Alessandro Borghese, fa per la prima volta la sua apparizione in tv. Il secondogenito 31enne di Barbara Bouchet è ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live. Schivo, lontano dal mondo dello showbiz, si fa ammirare dalle fan che da tempo lo osannano sul social.

Non ha mai voluto avere a che fare con il mondo del cinema, nonostante suo pare, Luigi Borghese, fosse un importante produttore cinematografico. “Lavoro con mio fratello - racconta Massimiliano - da quando sono arrivato lì mi ha fatto lavorare tantissimo facendomi partire da zero”.

VIDEO

"Lui non è mai voluto apparire - spiega l'attrice - quando era più piccolo gli dicevo che non potevo dire di avere solo un figlio. Per anni in tanti hanno pensato che Alessandro Borghese non avesse fratelli”.

“Io volevo fare la mia strada e ho lavorato come bartender, poi sono andato a lavorare al ristorante di mio fratello Alessandro, ho iniziato dal basso, ora sono uno dei responsabili della sua azienda”, dice il ragazzo. Poi parla del rapporto con una mamma così famosa: “E’ stata una brava mamma. Da piccolo ero molto geloso di lei, non per i film però. Ero piccolo, non ne sapevo nulla, i miei amici sono sempre stati carini. Ero geloso di mia mamma in quanto mamma, mi mettevo davanti ai paparazzi per non farla fotografare”.

Nonostante la sua riservatezza, Carmelita è riuscita nel suo intento: presentare per la prima volta Massimiliano Borghese in tv e farlo ammirare da tutti. “Siete tutti e due molto belli", si complimenta la conduttrice riferendosi al 31enne e al famoso chef 44enne. La Bouchet le fa eco: “Visto che mi era uscito bene il primo, ho fatto anche il secondo…”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/12/2020.