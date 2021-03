Il fratello aspetta un figlio, Pierpaolo Pretelli preoccupato: ecco perché

Pierpaolo Pretelli è preoccupato per il fratello che aspetta un figlio dalla sua giovanissima compagna e diventerà padre. Giulio durante la semifinale del GF Vip venerdì sera, entrato nella Casa, ha dato la grande notizia all’ex velino. Il 30enne è rimasto stupito, anche se felice per lui. A distanza di ore, durante il weekend, riflette, lo ritiene troppo giovane. Il ragazzo ha solo 21 anni, la sua fidanzata, a cui è legato solo da pochi mesi e che è già al quarto mese di gestazione, solo 20.

Pretelli pensa a Giulio. Chiacchierando con Andrea Zelletta esprime tutti i suoi dubbi riguardo la situazione che all’inizio non ha reso felici neppure i suoi genitori, che ora invece sembrano essersi calmati a riguardo. “Mio fratello dovrà presto diventare un uomo prima di diventare papà. Deve subito muoversi per lavorare, quando aspettavamo Leo, io ero più grande, anche Ariadna (Romero, ndr) lo era”, dice all’amico. L’ex tronista ribatte: “Alla sua età ancora si deve capire cosa si vuole fare”.

La fidanzata di Giulio, secondo alcuni calcoli fatti dagli inquilini del reality, sarebbe rimasta incinta subito, appena dopo un mese che i due si frequentavano. Pierpaolo è fortemente pensieroso, cerca di capire cosa accadrà in futuro, come si barcamenerà Giulio con un bimbo in arrivo. “I bambini sono un dono del cielo, ma lei non potrà lavorare con il bambino, lui non prenderà uno stipendio così alto. E’ una responsabilità grande e lui deve capire cosa dovrà affrontare”, sottolinea ancora. Il fratello si è detto pronto, Pretelli però lo vede ancora molto immaturo a riguardo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/3/2021.