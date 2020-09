Il fratello di Balotelli Enock Barwuah sui tacchi a spillo con Zorzi: immagini

Il fratello di Balotelli, Enock Barwuah, fa passerella sui tacchi a spillo con Tommaso Zorzi nella Casa del GF Vip. Lo sportivo 27enne si lascia coinvolgere dall’influencer 25enne e i due così diventano protagonisti di una curiosissima sfilata davanti agli occhi divertiti degli altri coinquilini del reality, che li incitano e ridono a crepapelle.

Tommaso Zorzi sui tacchi a spillo, con ai piedi le decoltè colorate, incanta: disinvolto, cammina spedito e mostra le gambe lunghe e toniche, forte dei suoi 190 centimetri di altezza. Non ha paura di cadere, come invece accade a Enock, molto più goffo.

Il fratello di Mario Balotelli ci prova a indossare i ‘trampoli’ con naturalezza, ma per lui è molto complicato. Fisico scultoreo, 183 centimetri, il ragazzo mostra i limiti: al contrario di Zorzi per lui è la prima volta sui tacchi. Sui presta al gioco, ma quando scende le scale in giardino, rischia di cadere.

Enock si salva dal capitombolo in extremis, aiutato dai compagni, tutti galvanizzati, però, dalla sua performance. A lui piace scherzare e tutti lo hanno accolto a braccia aperte: sembra avere feeling con molti al reality show.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/9/2020.