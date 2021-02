Ecco il fratello 'eremita' di Elisa Isoardi: vive in montagna senza tv e gas

Elisa Isoardi ha un fratello di 7 anni più grande di lei, Domenico: il 45enne è un’’eremita’. La popolare conduttrice 38enne lo rivela al Corriere della Sera. Prossima concorrente all’Isola dei Famosi 15, la presentatrice in Honduras lo vuole emulare. Prima di volare via dall’Italia sta chiedendo consigli a lui che vive in montagna senza tv e gas per sopravvivere al reality senza soffrire troppo la mancanza delle comodità.

“All’Isola voglio far uscire la parte più bella di me, me lo merito anche io. Quindi essere più dolce ma allo stesso tempo mostrare il mio lato maschile, insomma portare un po’ di mio fratello”, dice la Isoardi.

E’ orgogliosa di suo fratello, con cui raramente si è fatta vedere sul social, e racconta: “Si chiama Domenico e ha sette anni più di me. Lui vive da eremita, in montagna, in una casa senza tv e senza gas, si scalda con la legna. Io sono più simile a mia mamma, lui a mio papà, con questo tratto aspro e duro del carattere di chi vive in montagna. Persone grintose, che lavorano sodo”.

Il fratello si è sempre disinteressato del suo lavoro in televisione e del suo successo. Le vuole molto bene, ma è ai suoi antipodi: “Io e lui appartenevamo a due mondi all’opposto ma questa esperienza ci sta riavvicinando, poco a poco: mi sta insegnando diverse cose pratiche, come accendere un fuoco o pescare. Per lui il fatto che fossi famosa è sempre stato ininfluente ma in questi giorni che mi è venuto a trovare mi ha detto, parlando dell’Isola: non vedo mai niente ma questa roba qua la guarderò”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/2/2021.