Il ragazzo è diventato maggiorenne a luglio: grande festa in famiglia

Davide De Martino, il fratello minore di Stefano De Martino, appena 18enne debutta nel mondo della boxe e si prende i riflettori. Vince il suo primo incontro, come raccontano le foto condivise sul social, e il padre, Enrico, quasi 59 anni, esulta. “Una grande emozione per me - sottolinea commosso - Mi ha ricordato i primi passi di Stefano nel mondo dello spettacolo”.

Il fratello minore di Stefano De Martino debutta nel mondo della boxe: le foto del 18enne Davide De Martino

Davide, che è diventato maggiorenne lo scorso luglio, festeggiando con un grande party in famiglia, sul social si definisce ‘atleta’. Amante del pugilato, sul ring si è scontrato con l’avversario nel campionato regionale di Sant’Anastasia, in provincia di Napoli. A suon di pugni, mostrando già una buona tecnica, ha trionfato.

Il ragazzo è ben allenato da Biagio Zurlo, tecnico della Boxe Vesuviana, molto conosciuto a Torre Annunziata, dove Davide vive con la sua famiglia. Il passato pure il fratello Stefano, 33 anni, ha calcato il ring sempre con lo stesso team, senza però mai gareggiare: lui voleva fare il ballerino e seguire, quindi, un’altra strada. Anche oggi, come racconta sui social, il marito di Belen Rodriguez, conduttore di punta di Rai Due, mette i guantoni e sgancia pugni, solo per hobby però.

Davide è diverso: lui sogna una carriera da pugile. Sui social racconta poco di sé. Ogni tanto sono Stefano o la sorella 28enne Adelaide a svelare la sua presenza, pubblicando foto in cui è immortalato coi propri cari: papà Enrico, mamma Maria Rosaria Scassillo o la nonna, Elisa, scomparsa a 85 anni a febbraio 2021, vittima, purtroppo, di un tragico incidente domestico nella sua casa di Torre Annunziata.

Davide insieme al fratello Stefano, 33 anni, e la sorella Adelaide, 28: posano tutto con nonna Elisa, scomparsa a 85 anni a febbraio 2021, vittima di un tragico incidente domestico nella sua casa di Torre Annunziata

Alto, fisico asciutto muscoloso e tonico, volto da ‘scugnizzo’ proprio come Stefano, Davide al momento non sembrerebbe legato ad alcuna ragazza. Sicuramente, però, saranno in tante a contenderselo.