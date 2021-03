Il fratello di Pierpaolo Pretelli e la fidanzata incinta per la prima volta in tv: guarda

Il fratello di Pierpaolo Pretelli porta per la prima volta in tv la fidanzata incinta. Giulio va a Live - Non è la D’Urso insieme ad Alessia Pellegrino. La 19enne è già al quarto mese di gravidanza: i due stanno insieme da soli 6 mesi.

Giulio Pretelli e Alessia sono convinti che tutto andrà bene, tra di loro c’è grande complicità. "Sono incinta al quarto mese. Ancora non si sa se sia femmina o maschio. Lo scoprirò alla prossima visita”, racconta la bionda a Barbara D’Urso. Il 21enne sarebbe felice se arrivasse una femminuccia. La desidererebbe chiamare Sophie.

Non hanno timori per il futuro. Giulio e Alessia si sono messi insieme lo scorso settembre. "Ci siamo fidanzati a settembre, sei mesi fa. E' arrivato questo dono e lo abbiamo accettato con tanto amore. Il nostro è un amore grande”, sottolinea il ragazzo.

Pierpaolo Pretelli, presente in studio ironizza con una battuta: "Pensa a me Barbara, che sono entrato al GF Vip a settembre, sono uscito a marzo e ho trovato questa situazione qui, sembravano passati sei anni non sei mesi”.

Giulio spiega che al fratello maggiore l’avrebbe voluto dire con una telefonata privata, ma, essendo l’ex velino ancora nella Casa, gli è stato concesso dagli autori di dargli la bella notizia in diretta tv.

La coppia racconta poi come ha comunicato della cicogna in arrivo ai rispettivi genitori. “Ho portato Alessia a conoscere mamma e papà a Capodanno. Lei era incinta, ma non sapevamo nulla neanche noi. Lo abbiamo scoperto il 5 gennaio… Abbiamo prima fatto una chiacchierata con mia zia che è una dottoressa, poi abbiamo deciso di dirlo a mamma. Glielo abbiamo detto per telefono”, spiega Giulio. “Mia madre lo ha scoperto tramite una diretta su Instagram, perché c'era il test”, rivela la Pellegrino.

