Friends, il trailer dell'attesissima reunion: ecco come sono cambiati i sei protagonisti dopo 27 anni 

Finalmente arriva il trailer dell’attesissima reunion di Friends. E’ impossibile non notare come i sei protagonisti siano cambiati dopo 27 anni dalla messa in onda del primo episodio della mitica sitcom, diventata un simbolo della tv anni ’90. Nelle prime immagini ufficiali Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer ritornano allo Stage 24 dei Warner Bros Studio a Burbank, Los Angeles, il set dove hanno girato la serie. Per loro sorrisi, lacrime e tantissimi ricordi.

Ognuno di loro ha fatto il proprio percorso professionale, è andato avanti, ma basta stare insieme per assaporare nuovamente l’energia che li legava un tempo. La nostalgia è tantissima, come pure i ricordi che li fanno sorridere e scherzare come una volta.

Lo speciale Friends - The Reunion è diretto dal regista di Carpool Karaoke Ben Winston e prodotto, tra i tanti, pure da Kevin Bright, Marta Kauffman e David Crane, nomi storici della serie tv.

I protagonisti, intervistati da James Corden di fronte alla mitica fontana della sigla, insieme ad altri attori che hanno preso parte alla serie e a celebrità da sempre fan di Friends, tra le quali David Beckham, Justin Bieber, Lady Gaga, si racconteranno. Ma non solo…

Jennifer, Courteney, Lisa, Matt, Matthew e David indosseranno anche panni di Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross per reinterpretare nei table read, ossia leggendo la sceneggiatura intorno a un tavolo, le scene più memorabili delle 10 stagioni andate in onda.

Sono trascorsi quasi 20 anni dalla fine della famosissima serie tv e tutti sono impazienti di vederli ancora. L’appuntamento in tv, negli Stati Uniti, è per il prossimo 27 maggio.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/5/2021.