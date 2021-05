Il dramma di Fulvio Abbate: 'Il tumore alla mandibola è tornato'

Fulvio Abbate racconta il dramma che sta vivendo sul social. “Il tumore alla mandibola è tornato”, svela. Aveva combattuto contro lo stesso cancro già due anni fa, nel 2019, ora è stato costretto a un nuovo intervento per rimuovere il carcinoma al Gemelli a Roma, dove era ricoverato dallo scorso 24 maggio. Ieri è stato dimesso ed è potuto tornare a casa.

In una serie di video lo scrittore 64enne, ex concorrente dell’ultima edizione del GF Vip, racconta le sue sensazioni. “Sono stato operato per un tumore alla mandibola. Per questa volta muoio guarito", dice citando Ettore Petrolino.

L’operazione è andata bene, ma ora ha bisogno di riposo, incrociando le dita affinché il brutto male non torni. “Sto bene, ma sono molto fragile. Avrò bisogno di un periodo di riposo per evitare che la mandibola si fratturi. Non sarebbe un bene, ora sono molto gonfio”, fa sapere Abbate, molto provato.

“Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto parole belle. Mi sento un po' in colpa per il mio imperdonabile narcisismo. Mi sono un po' vergognato di aver messo quelle foto dall’ospedale che raccontano di me e del mio personale. Potevo risparmiarmi il video per compassione. Ora però penso a riprendermi, spero di non morire”, ammette con la sua solita verve. La malattia non demolisce la forza che sempre esprime nelle sue parole.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/5/2021.