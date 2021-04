Si sono svolti sabato pomeriggio al Castello di Windsor i funerali del Principe Filippo, marito della Regina Elisabetta, che si è spento il 9 aprile scorso a 99 anni (ne avrebbe compiuti 100 il prossimo giugno). Alla cerimonia hanno potuto prendere parte solamente 30 persone, tutte ben distanziate e rigorosamente con mascherine all’interno della chiesa.

Durante la processione funebre che ha accompagnato il feretro nella Cappella di San Giorgio i parenti più stretti hanno camminato in gruppo. Davanti il Principe Carlo e la Principessa Anna, dietro gli altri due figli di Elisabetta, il controverso Principe Andrea (invischiato in una brutta vicenda legata al mondo della pedofilia) ed Edoardo, l’ultimogenito.

Poi i nipoti, il Principe William e il Principe Harry, divisi però dal cugino Peter Phillips (figlio di Anna). E’ stata la stessa Regina a dare indicazioni affinché i due fratelli non stessero mai fianco a fianco durante i passaggi ufficiali delle esequie, forse per paura che il più piccolo gesto potesse essere utilizzato dai media per tornare a parlare della faida che ormai coinvolge i due da oltre un anno.

Ai bordi della strada gli altri ospiti, tra cui anche un italiano, o meglio italo-inglese (visto che a quanto pare non parla neanche benissimo la nostra lingua), Edoardo Mapelli Mozzi, marito di Beatrice di York (figlia di Andrea). La Regina è arrivata in automobile. Poi si è seduta da sola in un angolo della Cappella per evitare qualsiasi contatto con gli altri: la paura di un possibile contagio da Coronavirus (che alla sua età sarebbe molto probabilmente fatale) è ancora tanto, nonostante abbia fatto il vaccino (ma in Inghilterra hanno iniziato a circolare nuove varianti provenienti dal Sudafrica e dall'India che potrebbero “bucare” il vaccino).

Un piccolo colpo di scena si è consumato dopo la cerimonia funebre. All’uscita infatti, un po’ a sorpresa, Harry, 36 anni, e William, 39, si sono avvicinati e hanno iniziato a parlare tra loro. Prima anche con Kate Middleton, poi si sono allontanati dal gruppo e hanno continuato a chiacchierare faccia a faccia.

Tra i due fratelli, come è noto, non corre buon sangue da ormai oltre un anno, ovvero da quando Harry ha abbandonato il ruolo attivo all’interno della famiglia reale per andare a vivere in Nord America (dove in questi giorni la moglie Meghan, impossibilitata a volare a causa della gravidanza, è rimasta con il figlio Archie). William era contrario. Poi l’intervista rilasciata il mese scorso da Harry e Meghan ad Oprah Winfrey, dove sono emerse ancora di più le fratture all’interno della Royal Family, ha mandato il maggiore su tutte le furie. Questa potrebbe essere un’occasione di riconciliazione. Chissà cosa si saranno detti…

Scritto da: la Redazione il 17/4/2021.