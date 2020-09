Lo scorso venerdì sera Gabriel Garko ha tenuto incollati al teleschermo milioni di telespettatori, davanti ai quali ha sostanzialmente fatto coming out, rivelando che la storia con Adua Del Vesco non è mai realmente esistita e che quello della sua omosessualità (pur senza mai nominarla) era ormai diventato “il segreto di Pulcinella”. L’attore a 48 anni ha pianto davanti alla collega nel giardino della Casa del ‘Grande Fratello Vip’: è stato un momento emozionante per entrambi.

Ora però Selvaggia Lucarelli, nota giornalista che conosce bene i meccanismi della comunicazione, soprattutto quella ‘rosa’, ha dichiarato che le sue fonti le hanno rivelato quanto l’interprete di origini piemontesi avrebbe intascato per l’ospitata nel reality e quanto intascherà, sempre da Mediaset, per una nuova apparizione in un altro programma di Canale5 (dove spiegherà più nel dettaglio il motivo che l’ha spinto a tenere riservata la sua omosessualità fino ad oggi).

“Garko avrà pure voglia di liberarsi, ma lo ha fatto, secondo le mie fonti, alla modica somma di 30mila euro al Gf e 30mila a Verissimo. Poteva dimostrarci di non voler più far parte di quell’ingranaggio e di avere uno slancio onesto, senza alcun ritorno, se non quello della verità”, ha scritto la Lucarelli su TPI. Sarà vero? Di solito la Lucarelli è sempre molto ben informata. Per ora non sono arrivate né conferme né smentite, né da parte di Garko né da quella di Mediaset.

Scritto da: la Redazione il 28/9/2020.