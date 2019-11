Un bacio sulla bocca imprevisto, ma molto apprezzato dal pubblico, quello tra Barbara D’Urso e Gabriel Garko a ‘Live’. La conduttrice durante l’ultima puntata del suo programma si è lasciata andare al tenero gesto nei confronti dell’attore, ospite nel suo salotto tv, tra gli applausi dei presenti. Il tutto è successo un po’ per caso. La 62enne si era avvicinata al 47enne per “controllare” che non fosse rifatto, poi il guizzo. Forse ammaliata dallo sguardo di Gabriel, la D’Urso si è avvicinata con le labbra alla bocca del sex symbol, che non si è scansato e anzi l’ha invitata ad avvicinarsi ancora di più.

Durante la serata la D’Urso ha anche notato che all’anulare sinistro di Garko non c’è più la fede. “Ma non hai la fede stasera?”, gli chiede. Lui ammette: “Non l’ho messa, no… E’ già stata oggetto di parecchio clamore questa fede…”. “Ma perché l’hai tolta?”, incalza Carmelita. “Forse mi hanno fatto arrabbiare… Non so se sono innamorato, penso di sì. Però in realtà non so bene cos’è l’amore, anche se ho 47 anni ancora me lo domando. Alla fine essendo in due capisci che non sempre le cose sono corrisposte. E poi non bisogna mai idealizzare un rapporto”, ha quindi spiegato Garko.

“L’altra persona si è tolta la fede?”, insiste Barbara spinta dalla curiosità. “No, l’altra persona no…”, risponde lui. Insomma Garko sembra attraversare un momento di confusione dal punto di vista sentimentale. Della sua dolce metà, però, non si sa molto. Dopo la fine della relazione con Adua Del Vesco, il bel piemontese ha infatti ritrovato l’amore, ma non ha mai voluto rivelare l’identità della persona che gli ha fatto tornare, o forse gli aveva fatto tornare, a battere il cuore.

Durante l’intervista Garko ha anche parlato della sua autobiografia, ‘Andata e ritorno’, che arriverà nelle librerie tra un paio di mesi. Nella sua prima fatica letteraria parla di quella volta che è collassato dopo aver fumato erba. L’anticipazione, uscita qualche giorno fa, ha già fatto molto discutere e la D’Urso non poteva farsi sfuggire l’occasione per approfondire. Gli ha quindi chiesto di ripercorrere quella vicenda.

“Io canne ne fumo una ogni tanto. Vabbè, se capita. In realtà ho smesso perché una volta dopo essermi fatto una canna ho sbagliato aereo”, ha premesso Gabriel tra le risate del pubblico. “Ero a Londra, ho conosciuto delle persone. Queste persone hanno iniziato a rollare queste canne, che io non sapevo fossero dei ‘purini’, ovvero erano fatte solo di erba. Alla quinta che ho fumato ho iniziato a stare male. Sono collassato. Poi ero andato in paranoia perché mi ero convinto che mi volessero buttare nel Tamigi”, ha poi raccontato di fronte agli occhi sgranati della D’Urso.

Scritto da: la Redazione il 12/11/2019.