Gabriel Garko finalmente a 48 anni ha fatto coming out. L’attore ha rivelato di essere gay, pur senza nominare mai l’omosessualità, durante l’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip’. Lo ha fatto parlando con Adua Del Vesco, per anni sua finta fidanzata mediatica. Entrando nella Casa di Cinecittà le ha letto una lettera, che ha letto tra le lacrime.

“Adua, Adua, Adua. Rosalinda (il vero nome della De Vesco, ndr), tu non mi hai mai chiamato Dario (il vero nome di Garko, ndr)? E’ un ragazzo che ho ucciso e lo voglio riportare in vita. Lo so che alcune cose che sto per dirti saranno una sorpresa per te, non perché tu non le sapessi ma perché lo farò qui ed ora”, ha detto.

“Noi due insieme abbiamo vissuto una bellissima favola, bella, sì ma una favola. E nelle favole c’è chi ascolta, chi scrive e che interpreta e non ho ancora ben capito chi si diverte di più”, ha aggiunto.

“Abbiamo vissuto una bella favola e la rivivrei mille volte, perché c’eri tu. Ma una favola rimane. Ora che dopo anni mi sento più libero e vivo la mia vita, voglio averti come amica, come siamo sempre stati. Esiste un’altra favola, ma l’ho vissuta da solo. Tanti lo chiamano il segreto di Pulcinella. Il problema non è svelare il segreto, perché è un segreto di Pulcinella appunto. Vorrei avere la possibilità di dire perché è stato un segreto. E ti dico un’altra cosa la verità scavalcherà ogni segnale di omertà”, ha continuato.

Signorini a questo punto ha provato a fargli dire qual è questo “segreto di Pulcinella”. Garko lo ha fatto capire ancora una volta, parla proprio della sua omosessualità. “Non penso che questa cosa andrebbe capita né discussa perché siamo nel 2020. Vorrò solo dire perché è stato un segreto”, ha concluso. Lo farà più dettagliatamente tra una settimana in un altro programma tv.

Tra i primi a commentare l’accaduto la contessa De Blanck: “Mi è piaciuto molto quello che ha detto Gabriel. Lo sapevo, però sentirlo fare coming out in prima persona mi è piaciuto molto”.

Una puntata del GF Vip che rimarrà nella storia per uno dei coming out più attesi e sofferti dello showbusiness italiano.

Scritto da: la Redazione il 25/9/2020.