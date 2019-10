Gabriel Garko a Domenica In racconta la sua vita. In realtà l’attore si apre molto poco. Mara Venier prova a farlo sbottonare sul suo privato e gli affetti che vive. Per molti giornali il 47enne avrebbe un legame particolare con Gabriele Rossi, 31 anni. Gabriel conferma che sia un amico speciale. Non aggiunge molto altro.

A Domenica In la conduttrice ci prova strenuamente a far aprire a Gabriel Garko il suo cuore. L’intervista, però, a tratti è imbarazzate, fatta di mezze frasi e silenzi. “Non sono sposato, questa è una fede a cui tengo molto. Io voglio che alcune cose restino private, non voglio mostrare tutto a tutti, soprattutto dopo il periodo che ho vissuto“, dice l’artista a proposito dell’anello che porta all’anulare e che ha fatto pensare tutti che si fosse sposato.

“La mia vita precedentemente non era divisa tra la sfera professionale e privata. Quando ho preso consapevolezza che Gabriel Garko aveva preso il posto di Dario Oliviero, ho deciso di cambiare. Ho iniziato a lavorare a 16 anni, sono cresciuto, il successo l’ho voluto io, ma mi rimprovero di non aver vissuto a pieno la mia vita privata e ora la pretendo”, precisa, spiegando così, in qualche modo, la sua reticenza nel rispondere a determinate domande.

Garko ha scelto di cambiare. Non dice come. Mara Venier continua a girare intorno a un qualcosa che vorrebbe lui ammettesse. L’attore non lo fa. Ammette però ancora una volta di essere fidanzato e di essere vicino alle nozze. Gabriel Garko dice a Mara Venier di volerla come sua testimone. Per un figlio chiarisce che forse a 47 anni è troppo tardi. “Ma mai dire mai”, aggiunge. Non rivela altro.

Mara, tra sorrisi e ‘non detto’, alla fine sottolinea: “Tu hai detto di essere innamorato, hai detto che Gabriele è una persona per te speciale, poi dirai tu quello che vuoi quando ti sentirai pronto”. Garko pronto replica: “Io non faccio del male a nessuno, il non dire le cose private della mia vita non nuoce a nessuno. Amo essere criticato sull’aspetto professionale, ma non voglio essere giudicato ma su una scelta all’interno delle mura di casa mia. Io ho sempre detto la verità, io ho sempre detto cose sincere".

Si chiude a riccio. Forse parlerà apertamente di sé e del privato nel suo libro, prossimamente in uscita, chissà…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/10/2019.