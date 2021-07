Gabriel Garko ha festeggiato 49 anni con un viaggio: ecco dove

Gabriel Garko si è concesso un bellissimo viaggio per il suo compleanno. L’attore ha appena spento 49 candeline e ha deciso per l’occasione di trascorrere qualche giorno sulle isole Azzorre, un arcipelago portoghese in mezzo all’Oceano Atlantico. Il bell’interprete di tanti film e tante fiction ha condiviso con i suoi follower social anche alcune immagini dell’esperienza, tra cui uno scatto in cui appare a cena in un ristorante mentre soffia su una candelina messa sopra ad una mini-torta di compleanno.

Accanto all’immagine Gabriel, venuto al mondo il 12 luglio 1972 a Torino con il nome di Dario Oliviero, ha scritto: “E anche i 49 sono arrivati eheheheheheh”. Non è chiaro se con lui ci sia anche il fidanzato oppure se sia in vacanza da solo.

Solo pochi mesi fa Garko ha subito un pesantissimo lutto. Ad aprile è infatti venuto a mancare suo padre, Claudio Oliviero, a cui era molto legato. Lo aveva annunciato via social con poche parole. Vicino ad una foto del genitore aveva scritto: “Ciao papà… Fai buon viaggio”.

Scritto da: la Redazione il 12/7/2021.