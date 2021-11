Gabriel Garko esce allo scoperto con il nuovo fidanzato e condivide nelle sue IG Stories la prima foto social con Matia. L’attore condivide lo scatto privato con l’uomo che gli ha fatto battere nuovamente il cuore. Gabriel e Matia erano già stati paparazzati insieme dal settimanale Nuovo, l’artista però finora aveva mantenuto grande riserbo sull’identità del suo nuovo compagno.

A inizio ottobre, in tv, davanti alle telecamere, Gabriel Garko si era un tantino sbottonato sulla nuova relazione. “Non sono single. Ho una storia da poco, ma è iniziata molto bene sia dal punto di vista caratteriale che intellettuale. Lui ha 36 anni, non c’entra nulla con la mia professione e non fa il modello come qualcuno ha scritto”, aveva detto. E aggiunto: “Lui mi piace veramente tanto”.

Il bel 49enne aveva poi parlato del desiderio di diventare presto padre: “Ci sto pensando seriamente. Il desiderio di diventare padre c’è. Mi piacerebbe tanto. Penso che sarei anche un bravo padre, ma avrei molta paura per la società attuale. Non so se mi piace questo mondo di oggi e non so se mi farebbe piacere mettere al mondo una vita che poi deve vivere in un futuro che non sappiamo come sarà. Entro quest’anno prenderò una decisione a riguardo e mi documenterò bene prima di farlo. Da single non posso adottare per la legge italiana e anche se dovessi trovare un eventuale compagno con cui formare una famiglia non posso farlo ugualmente. L’unica possibilità sarebbe la maternità surrogata, ma anche quello in Italia non si può fare”.

Gabriel è sorridente accanto a Matia M., general manager che vive a Milano e che ha un account privato su Instagram: è un ragazzo a cui non piace stare sotto i riflettori, anche se, vista la fama dell’uomo a cui si è legato, sarà costretto a cambiare punto di vista.

