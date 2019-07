Gabriel Garko posta una foto in cui posa con Gabriele Rossi. E’ forse la prima immagine condivisa dal 47enne insieme al collega 31enne. I due sembrano inseparabili. “Un bacio da Milano”, scrive l’attore. Lo scatto scatena il web…

Piovono ‘like’ per I due belli delle fiction. La foto di Gabriel Garko e Gabriele Rossi piace a moltissimi. C’è, però, chi, nel vederli così uniti e vicini, insinua che tra loro ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. Gabriel ha smentito. Intervistato da Chi a inizio giugno, ha detto di essere fidanzato, non svelando nulla, però, della donna di cui sarebbe innamorato. Poi ha definito Gabriele un ‘amico speciale’.

La foto condivisa da Gabriel Garko in cui è immortalato insieme a Gabriele Rossi durante l’aperitivo milanese alimenta i rumors. Tra gli ammiratori c’è addirittura chi si augura siano davvero una coppia. Eppure l’ex fidanzato di Eva Grimaldi con il settimanale diretto da Alfonso Signorini è stato chiaro. “E’ un amico speciale a cui tengo molto”, ha spiegato parlando di Gabriele. E sulla differenza d’età che lo separa da lui ha detto: “Passo il tempo con chi mi fa stare bene e non credo che la differenza anagrafica possa inquinare un rapporto di amicizia tra due persone. Frequento regolarmente uomini e donne con molti più anni di me. Se qualcuno si diverte a dedurre una storia, da due foto, faccia pure”.

Poi sui gossip sulla sua presunta omosessualità ha pure precisato: “Al di là di quelle che sono le mie preferenze, la questione non è tanto se io sia gay o meno. La questione è che questo argomento sia così importante da richiedere una domanda: mi piace pensare a un mondo in cui alle persone, così concentrate sul valore di una persona, domande del genere non vengano neanche in mente. Perché la verità è che chi si pone domande del genere, ha problemi ben più gravi di quelli che potrei risolvere io rispondendo”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/7/2019.