Gabriel Garko e Gabriele Rossi rimangono inseparabili. I due si godono in coppia una bella serata al Teatro dell’Opera a Roma. Vanno a vedere il Don Chisciotte e a fine spettacolo di lasciano immortalare con i primi ballerini Davide Dato ed Evgenia Obraztsova. Con loro anche il direttore artistico, famosissimo del mondo della danza, Daniele Cipriani.

Gabriel Garko condivide sul suo profilo social la foto con Gabriele Rossi e gli altri. La serata al Teatro dell’Opera è stata entusiasmante. Il fascinoso 47enne e il bel 31enne si sono divertiti parecchio e pure rilassati grazie allo spettacolo.

‘Amici speciali’, Gabriel e Gabriele sembra non si perdano d’occhio un istante. Tanti i gossip sul loro legame, finora, però, nessuno dei due ha mai voluto sbilanciarsi su un rapporto tanto stretto. Garko, interrogato in diretta tv da Mara Venier a inizio ottobre, si è chiuso a riccio.

Mara, tra sorrisi e ‘non detto’, a Domenica In ha sottolineato: “Tu hai detto di essere innamorato, hai detto che Gabriele è una persona per te speciale, poi dirai tu quello che vuoi quando ti sentirai pronto”. Garko ha subito replicato: “Io non faccio del male a nessuno, il non dire le cose private della mia vita non nuoce a nessuno. Amo essere criticato sull’aspetto professionale, ma non voglio essere giudicato ma su una scelta all’interno delle mura di casa mia. Io ho sempre detto la verità, io ho sempre detto cose sincere". E nulla più.

Nelle scorse ore Rossi ha sorpreso tutti pubblicando sul social un messaggio romantico. “Il segreto è comprendere che ognuno di noi - ha scritto - manifesta i propri momenti di fragilità in modo proprio, a volte incomprensibile, insindacabile e giusto… Ho capito che l’Amore è riconoscere e proteggere la preziosità di quel momento”.

Dopo ha pure condiviso una citazione di Bernardo Bertolucci: “La solitudine può essere una tremenda condanna o una meravigliosa conquista”. I post hanno fatto addirittura pensare a qualche nube all’orizzonte con Gabriel. Poi la serata insieme ha spazzato via tutto.

