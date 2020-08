Gabriel Garko al GF Vip! E' quasi ufficiale, lo svela Patrizia De Blanck

Gabriel Garko farà parte del cast del GF Vip. La notizia, un vero scoop, è quasi ufficiale. E’ Patrizia De Blanck a svelare il colpaccio realizzato da Alfonso Signorini. La contessa 75enne, che parteciperà a sua volta alla nuova edizione del reality, si lascia scappare la notizia e sgancia la bomba durante un’intervista live. Non si limita a questo: rivela anche i nomi di altre due super famose che entreranno nella Casa di Cinecittà il prossimo settembre.

La contessa Patrizia De Blanck, ospite all'inaugurazione della mostra del centenario dalla nascita di Alberto Sordi "Alberto Sordi fuori dal set” a Villa Bertelli a Forte dei Marmi, invitata sul palco, si lascia andare e parla del GF Vip: ufficializza che lei sarà nel cast del reality show. Poi, quando le si domanda chi altro ci sarà tra i famosi, confessa: “Io so solo Elisabetta Gregoraci, Gabriel Garko e Flavia Vento. Gli altri non so chi sono. E siccome dura tre mesi…”.

La notizia esplode. La possibilità che Gabriel partecipasse era stata paventata da tempo, ma adesso arriva una conferma che ha del clamoroso. La De Blanck se lo lascia sfuggire, forse la produzione non avrebbe voluto, ma ora le sue parole sono sulla bocca di tutti.

Garko non ha mai partecipato a un reality show durante la sua carriera. Il bel 48enne veva invece detto di sì a un talent show, l'edizione 2018 di Ballando con le stelle condotta da Milly Carlucci. Anche per Elisabetta Gregoraci sarebbe la prima volta. Flavia Vento, invece, in passato ha accettato di fare parte del cast dell’Isola dei Famosi 9.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/8/2020.