Grave lutto per Gabriel Garko, è morto il padre Claudio: le parole dell'attore

Un gravissimo lutto ha colpito Gabriel Garko: è morto il padre, Claudio Oliviero. L’attore 48enne saluta per sempre il papà con una dolce dedica sul social e annuncia così la sua dolorosa scomparsa. Una settimana fa, intervistato da Chi, aveva confessato che il genitore erano giorni che non stava bene. Purtroppo non ce l’ha fatta.

Garko pubblica alcune foto che ritraggono il padre da giovane e anche uno scatto che lo immortala sorridente insieme a lui e l’adorata madre. “Ciao papà… Fai buon viaggio”, scrive devastato dalla scomparsa dell’uomo.

Immediati arrivano i messaggi di cordoglio dei fan e di tanti volti noti del cinema e della tv. L’ex fidanzato Gabriele Rossi manda solo un’emoticon a forma di cuore. Eva Grimaldi, amica preziosa, gli sottolinea: "Gabriel avevi bisogno di un buon angelo, ora ce l’hai non dimenticarlo mai”. "Coraggio Gabriel. Lui è lì accanto a te. Condoglianze”, scrive Marco Carta. Asia Argento gli è vicina: "Ti stringo forte amico mio". Rosalinda Cannavò è triste nell’apprendere del lutto che ha colpito Gabriel: "Un abbraccio fortissimo. Mi dispiace tanto ! Ti voglio bene”.

Gabriel Garko ha sempre avuto uno splendido rapporto con i genitori. In tv aveva raccontato: “Mia mamma e mio papà sono stati due genitori meravigliosi perché non mi hanno mai giudicato per alcun tipo di scelta che ho fatto e le mie sorelle pure anzi mi hanno sempre aiutato, coperto”. E aggiunto: “Quando ce l'ho fatta hanno continuato a trattarmi come figlio non come persona famosa”.

