Gabriel Garko, nuovo look alla presentazione del suo libro

Gabriel Garko ha un nuovo look alla presentazione del suo libro, “Andata e ritorno”, alla Mondadori a Roma. L’attore ora ha schiarito i capelli: ha scelto di avere la chioma platino. Ciuffo spettinato e un taglio molto di tendenza per il fascinoso 47enne, che non ha mai il timore di cambiare, spesso anche per esigenze di set.

Sembra vivere un momento di serenità e grandi cambiamenti, lo ha messo nero su bianco anche nella sua autobiografia, dove ha cercato di aprirsi totalmente. Gabriel Garko non vuole più mostrarsi diverso da quel che realmente è, vivere celandosi dietro una facciata di finzione. Ma desidera al tempo stesso proteggere il suo privato. Forse il nuovo look alla presentazione del libro è una scelta motivata anche da questo: sorprendere e sorprendersi pure con un nuovo colore di capelli.

Ha rimesso la fede al dito, continua ad avere accanto il suo “amico speciale” Gabriele Rossi e a frequentare con grande assiduità l’ex Eva Grimaldi e Imma Battaglia, con cui ha un grande rapporto di stima e affetto. Non vuole che il gossip permei la sua vita. Preferisce raccontarsi attraverso le pagine del suo libro.

Gabriel Garko guarda avanti e sul suo profilo scrive: “Forse a volte si pensa troppo e si agisce poco, rischiando per un soffio di perdere le cose più belle, che stupidi che siamo”. Vuole agire, smuovere le acque e spesso il cambiamento passa anche attraverso un nuovo look.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/12/2019.