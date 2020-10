Gabriel Garko parla per la prima volta della storia con Gaetano: la D'Urso sapeva tutto da molto tempo

Gabriel Garko a Live - Non è la D’Urso parla per la prima volta della storia d’amore con Gaetano Salvi e conferma di essere fidanzato con il 23enne. A Barbara D’Urso confessa: “Sto molto bene, finalmente posso essere me stesso”. Ringrazia la conduttrice: “Ha sempre saputo tutto, grazie per la tua riservatezza”. La D’Urso è uscita spesso a cena con il fascinoso 48enne e l’ex compagno, il collega Gabriele Rossi, ma non ha mai aperto bocca. Garko le è grato.

Barbara D’Urso ha sempre saputo che Gabriel Garko fosse gay, da un anno era a conoscenza della sua intenzione di fare coming out e dei fatti riguardanti il suo periodo alla Ares, fidanzamenti finti compresi. E’ rimasta in silenzio perché ha rispettato i suoi tempi: era giusto fosse lui a decidere se e quando parlare.

"Pensa che c'è qualcuno che ha alluso al fatto che io abbia fatto coming out per farmi vedere. Tu hai fatto l'attrice, io faccio l'attore, quello che ho dato a te era un bacio da attore. Noi siamo molto amici. Molti pensano che tu sia una iena. Voglio sfatare questo mito. Barbara per me è un'amica con la A maiuscola. Lei ha sempre saputo tutto. Ci ha frequentato con Gabriele. Ti devo ringraziare perché hai sempre mantenuto la nostra riservatezza”, sottolinea Garko in tv.

"C'è chi dice che io abbia fatto outing a Gabriele, ma lui mi ha autorizzato a dire il suo nome come hanno fatto tutti quelli che ho menzionato", spiega. Barbara D'Urso rivela: "Oggi mi ha scritto Gabriele, con cui siete rimasti molto amici e mi ha detto: ‘Trattamelo bene‘". Garko ribatte sorridente: "Che pir*a".

Gabriel parla del suo coming out, fatto di pancia. “Ora vedrò…se riuscirò a fare i ruoli che facevo prima, avrò sfatato un mito”, dice. "Mi piacerebbe stare dietro…alla macchina da presa, ora devo stare attento a come parlo”, aggiunge ancora.

Conferma la storia d’amore con Gaetano: “Avrei evitato che uscisse subito tutto. A Milano c'avevano beccato i paparazzi, a Roma invece mi sono messo in una situazione protetta perché non volevo tornare a casa e perché amo la riservatezza e non certe dinamiche, ma ci hanno beccato lo stesso".

La D’Urso precisa: “Ha 23 anni, lavora un aeroporto ed è un gran ‘gnocco’”. "E' un ragazzo a cui non interessa la popolarità. E' tranquillo e riservato e spero non cambi sotto questo punto di vista”, svela Garko. Salvi è napoletano di nascita e lavora allo scalo dell’aeroporto di Milano Malpensa. Ora è diventato un osservato speciale.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/10/2020.