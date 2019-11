Cecilia e Ignazio diventano conduttori

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser arrivano in coppia anche in tv. La modella 29enne e il fidanzato 27enne sono i nuovi conduttori di “Ex on the beach”. Chechu e Nacho prendono il posto di Elettra Lamborghini, al timone della prima edizione. I due lo hanno annunciato sul red carpet degli MTV EMA 2019 di Siviglia...

