Gabriele Pippo, il figlio di Pippo Franco, a "Temptation Island Vip" sta vivendo un momento di profonda crisi con la fidanzata Silvia Tirado. Il 34enne non sta apprezzando la complicità che si è creata tra la 26enne il tentatore Valerio. I due in effetti sono molto vicini e la stessa Silvia ha ammesso che se non fosse fidanzata sarebbe già successo qualcosa. Secondo il tentatore Ricky la ragazza stava con Gabriele solo perché è un produttore musicale e ora che si trova in televisione e ha trovato un bel ragazzo, forse, sente di non avere più bisogno di lui. Nel corso del falò, dopo aver visto i filmati della Tirado con il single, lo stesso Pippo ha affermato: "E' un'arrivista, concordo in pieno con questo punto di vista".

Gabriele ad Alessia Marcuzzi ha anche raccontato: "Quando io e Silvia litigavamo mi diceva che dovevo farmi il trapianto. Mi ha detto anche che i suoi ex erano più belli di me. Ha affermato che mi deve fare da madre. Ma io ho 34 anni e mi mantengo da solo. Semmai sono stato io a fare da padre a lei, portandola in giro e scarrozzandola. Voglio andare oltre perché non la voglio denigrare".

Ma dopo aver visto i video in cui la Tirado si scambia abbracci e carezze con Valerio, il figlio di Pippo Franco ha sbottato: "La mollo senza ripianti se va avanti così. Lascio a Valerio gli avanzi del piatto dove ho mangiato io". In un'ultima clip Silvia, pur ammettendo di sentirsi attratta da Valerio, afferma di non poter buttar via una relazione di un anno per una conoscenza di quindi giorni. "La sta già buttando via", il commento di Gabriele.

Scritto da: Francesca Romana Domenici il 24/9/2019.