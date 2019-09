La seconda puntata di "Temptation Island Vip" ha dato modo al pubblico di conoscere meglio la nuova coppia in gioco ovvero quella formata da Gabriele Pippo e Silvia Tirado. Gabriele è il figlio del celebre comico de "Il Bagaglino" Pippo Franco, all'anagrafe Francesco Pippo. E' nato 34 anni fa dal secondo matrimonio dell'attore con l'attrice Piera Bassino. Gabriele di professione fa il discografico e per lavoro ha girato il mondo spostandosi da Roma a Londra per arrivare fino a Miami. La sua fidanzata è una modella di 26 anni, nata e cresciuta a Roma da papà italiano e mamma di Santo Domingo.

Intervistato da Il Tempo, Pippo Franco ha commentato così la partecipazione del figlio al programma condotto su Canale 5 da Alessia Marcuzzi: "Sono sicuro che Gabriele avrà i suoi motivi per parteciparvi. E in ogni caso ne uscirà rafforzato. Certo, se riuscirà a sopravvivere potrà vantarsi di aver fatto un’esperienza estrema. Sfido chiunque a entrare in un programma del genere e uscirne vivo! Poi non so cosa sta provando adesso perché non posso parlarci: gli hanno tolto il cellulare ed è in totale isolamento come se fosse un carcerato...".

Intanto durante "Temptation Island Vip" la fidanzata, aprendosi con il single Valerio, ha ammesso che hanno dei problemi di coppia: "Ha tante mancanze - ha detto la ragazza - non è più com'era agli inzi, dopo undici mesi è già così. E' preso dal lavoro, mi trascura. Se fosse stato più piccolo di me lo giustificherei ma ha 34 anni, è un uomo, può essere padre. Poi non c'è più feeling. Io sono ordinatina quindi gli faccio da madre. 'E Gabriele fai questo, Gabriele fai quello', se volessi fare la madre farei un figlio, ma io oggi non mi sento pronta neanche a una convivenza".

"Potrei aprire un libro infinito - la replica del figlio di Pippo Franco alle parole della fidanzata - Dopo due giorni, dire delle cose talmente pesanti credo che sia un'ulteriore dimostrazione del fatto che lei possa stare bene con Valerio".







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 17/9/2019.