Gabriele Pippo inaspettatamente perdona Silvia Tirado a Temptation Island Vip. Il falò di confronto del reality regala un finale sorprendente. Il figlio di Pippo Franco sembrava aver deciso per la rottura definitiva con la cantante 26enne, invece cambia idea. I due vanno via insieme: il 34enne le regala un’altra possibilità per potersi ‘redimere’.

Silvia Tirado a Temptation Island Vip è sembrata senza freni con il tentatore Valerio. Dopo il bacio tra i due al gioco ‘Obbligo o verità?’ e il pianto successivo, però, qualcosa è cambiato. La ragazza decide per l’uscita romantica con il biondo single prima del falò finale, ma è molto distaccata da lui. Gli sottolinea continuamente di essere fidanzata, al punto che Valerio alla fine sbotta: la rimprovera di averlo preso in giro e la pianta dicendole che per lui l’esperienza al reality si conclude lì. Gabriele Pippo guarda i video al Pinnettu e addirittura si dispiace per il single. Sottolinea ancora una volta tutte le colpe della fidanzata con sui pare proprio intenzionato a chiudere la storia.

VIDEO

A Temptation Island Vip Gabriele Pippo e Silvia Tirado si incontrano al falò. L’artista si giustifica: "Ho vissuto questa esperienza senza freni, come se non fossi fidanzata." Ma il romano è deluso e addolorato.

“Io l'ho odiata. Quando ami una persona che ti fa così tanto male, la odi. poi mi sono liberato di quest'odio, perché poi non è giusto odiare una persona che ami. Vedendo queste cose mi sale il dispiacere, perché io questa ragazza l'ho amata con tutto il cuore. Non so cosa sia successo questi giorni, è venuta realtà che non mi aspettavo, provo solo dolore”, confessa ad Alessia Marcuzzi.

I due guardano i video che hanno causato tutta la rabbia di Gabriele. Silvia sottolinea di non riconoscersi neppure lei per il comportamento avuto: “Io non mi riconosco, rivedendomi non mi riconosco, pensando adesso come sto. Mi dispiace vedere anche lui che piange. Lui era il mio punto di riferimento lì dentro. Mi sentivo di farlo e l'ho fatto, non ho pensato alle conseguenze. Poi con il passare dei giorni sono cambiata, l'ho pensato completamente”.

Gabriele Pippo confessa di voler lasciare il reality senza Silvia, si alza e va via. Le sue scuse non lo convincono. E’ troppo deluso, si sente tradito. Non potrebbe giustificarla neppure con i genitori. La Tirado prova a bloccarlo e ribatte: “Se sono qui che piango e mi manchi, sto qua e ti amo veramente. Non volevo andare via da separati, ne abbiamo passate di tutti i colori. Restiamo insieme e parliamo, dai!”.

Gabriele però saluta la Marcuzzi e s'incammina da solo. Silvia è interdetta, alla fine gli corre dietro e lo blocca, gli parla, lui tentenna, al punto che, invitato da Alessia, torna a sedersi sul tronco con la compagna. La Tirado lo implora. “Dammi l’opportunità di riprovarci, di farmi perdonare, ho sbagliato, ora basta!”. Alla fine Gabriele Pippo cede e la perdona. ”Non te lo meriteresti, ma ti darò un'altra opportunità. Se vuoi uscire da qui con me, facciamo tutto secondo il mio registro”, sottolinea.

I due vanno via insieme dall’Is Morus Relais, anche se non sarà facile per Silvia Tirado rimediare agli errori fatti durante la permanenza a Temptation Island Vip.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/10/2019.