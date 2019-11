Gabriele Pippo e Silvia Tirado si sono lasciati. A Temptation Island Vip il figlio di Pippo Franco aveva già espresso la volontà di dire addio alla fidanzata, dopo il comportamento che la ragazza aveva avuto al reality con un tentatore, Valerio Maggiolini, poi si era lasciato convincere dalle sue lacrime e le aveva dato un’altra possibilità. Non è andata: è finita. Ma non è un addio indolore, sul social volano gli stracci tra i due.

Accuse e insulti. Tutto a mezzo IG Stories. Colpa di alcunI video di Gabriele Pippo in cui è circondato da ragazze in perizoma che tewrkano in mezzo a lui. Il 34enne giustifica le accuse dell’ex 26enne: “Silvia è una persona speciale, a cui io vorrò sempre bene. Ieri era molto infastidita per alcuni video che ho fatto, ma erano semplicemente per promuovere la mia musica. Il mio era solo un messaggio di amore”.

Lei non ci sta e rincara la dose: “Ma dai promuove solo la sua musica…Io sono schifata, ho mandato giù questo”. E sottolinea: “Continuate a fare le vittime, non sapete proprio che vuol dire il rispetto per la donna. La donna viene strumentalizzata come attenzione per una canzone!”. Poi aggiunge: “Scegli di amare qualcuno pronto a combattere per il tuo amore anche nei momenti difficili”. E ancora: “La verità è che tutti ti feriranno; tu devi solo trovare quelli per cui vale la pena soffrire”.

Alle accuse di Silvia Gabriele replica con ironia: “Affrettatevi donne che sono tornato su piazza!”. La Tirado però è un fiume in piena e, senza fare nomi, sul social fa sapere: “Questo programma forse vi ha montato la testa, ma quello che state facendo è schifoso, sembra che non vedevate l’ora di essere single. Io odio le persone che fanno il finto vittimismo, fate delle cose aberranti in realtà!”.

L’imprenditore alla fine decide di affondare e, sempre via IG Stories, rivolgendosi direttamente alla ragazza, dà la sua stilettata: “Senti bella, ma ora che stai da sola, non ti va di uscire con il single Valerio come quando stavi con me? Così ti manda affancu*o due volte, no?!”.

Pesantemente offesa, Silvia affida la sua controreplica a una serie di post. “Ringrazio tutte le persone che mi stanno vicino in questo momento. Persone che hanno capito realmente come sono - scrive - Credo che nessuna donna meriti quello che sto passando io. Quando si perdona una persona pentita, si perdona e basta, non si gioca con i suoi sentimenti. Né tanto meno gli si manca così tanto di rispetto...”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/11/2019.