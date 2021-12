Gabriele Rossi preoccupato per l'ex Gabriel Garko: 'E' in ansia'. E spiega il perché

Gabriele Rossi è preoccupato per il suo ex compagno Gabriel Garko. L’attore 33enne è rimasto in ottimi rapporti con il collega 49enne. Nonostante tra loro sia finita e ora lui conviva da due anni con Lorenzo Licitra, cantante 30enne vincitore di X Factor 2017, i due continuano a sentirsi. Rossi a Nuovo rivela che Garko è “in ansia” e ne spiega il perché.

“Ci sentiamo spesso, sento anche sua sorella. Il mondo del lavoro lo ha messo da parte. Sono quattro anni che Gabriel non torna sullo schermo! Questo gli crea ansia”, confida Gabriele. Il giovane artista poi aggiunge: “Voglio sentirlo per sapere se sta bene, se è sereno, se vanno avanti i suoi progetti. Tra noi e tra le nostre famiglie è rimasto l’affetto”.

Garko ha girato il suo ultimo film, “Lazarat Burning”, nel 2017. Nello stesso anno l’attore ha regalato un breve cameo nell’ultima stagione della fiction “Il bello delle donne”. In pista poche settimane fa come ballerino per una notte a Ballando con le stelle, Gabriel ha parlato di un progetto teatrale, non dando però alcuna indicazione certa. L’essere lontano dalle scene, stando alle parole del suo ex, gli crea problemi.

Lo stesso Gabriele Rossi in passato ha affrontato un periodo buio riguardo la professione, è convinto sia accaduto per colpa della prima edizione del GF Vip, a cui ha partecipato. “Un attore che fa il GF non viene mai visto di buon occhio. Per due anni non sono stato ammesso ai provini, mi sono rialzato da un anno. Ci sono stati motivi per la partecipazione al reality. Per esempio, lavorare a Mediaset nella fiction 'Solo per amore'. Quando poi le alte sfere ti convocano per scegliere, di fatto è una scelta che pretende un sì! L’ho pagato sulla mia pelle”, spiega al settimanale.

