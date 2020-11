Gabriele Rossi rivela: 'Io e Garko amanti per 5 mesi, ci siamo conosciuti sul set di...'

Gabriele Rossi parla per la prima volta in tv della sua omosessualità e dell’amore per Gabriel Garko. A Live - Non è la D’Urso confessa: “Io e lui amanti per 5 mesi. Ci siamo conosciuti sul set de ‘L’onore e il rispetto 2’”. L’attore e danzatore aveva 19 anni, Garko 36.

Finora aveva sempre protetto il suo privato. "Non ho mai parlato, non ho mai fatto grande esibizione del mio privato. Sono sempre stato comodo nella discrezione, nella riservatezza. E’ successo di essere esposto e ho fatto pace con questa situazione, sono molto sereno. Felice”, spiega sorridente a Barbara D’Urso. Gabriele Rossi poi racconta com’è nata la storia d’amore con Gabriel Garko.

"Io non mi sono mai dovuto nascondere perché non sono mai sceso a compromessi per questioni lavorative. Ho conosciuto Gabriel che avevo 19 anni, ora ne ho 32. Già in quel tempo fummo amanti per quattro, cinque mesi. Lui era fidanzato. Quell’amore, scoppiato sul set de ‘L'onore e il rispetto 2’, è durato il tempo del set. Ci siamo conosciuti in una Sicilia che ha facilitato questa passione. Gabriel all'epoca aveva 36 anni. Erano gli anni in cui le sue fiction portavano uno share del 30%, il suo essere era molto ingombrante. Non che negli ultimi tempi non lo sia stato, ma allora mi faceva un po' paura e percepivo che non ci fosse una comodità nel suo vivere”, svela.

Quando si sono lasciati, dopo questo intenso e appassionante flirt, lui lo ha aspettato per quattro cinque anni, ma Gabriel non è ‘arrivato’. Poi, però, dopo dieci anni si sono rincontrati: “Ci siamo ritrovati nel 2017, sono stato molto chiaro da subito. Ho detto ok, proviamo a stare finalmente insieme non più da amanti ma da fidanzati, ma a delle condizioni. Io ero cresciuto e avevo molta più forza per pretendere rassicurazioni, per garantire un minimo di tranquillità ad entrambi. Tra le mie richieste c'era questa: con il mio precedente fidanzato avevo vissuto liberamente la mia posizione di coppia e con Gabriel ho chiarito che non avrei fatto passi indietro”, spiega Rossi.

“Ho chiesto che non ci fossero bugie almeno con le persone che frequentavamo. Ha accettato all'inizio con un po' di resistenza, poi ha percepito quanto fosse conveniente concedersi questa lieve apertura”, precisa ancora Gabriele. La D’Urso lo ascolta con attenzione, rivela che Garko, quando era fidanzato con lui, ha voluto presentarglielo. Lei ha notato quanto fosse grande la gelosia tra di loro.

Gabriele ammette che è vero: litigavano perché molto possessivi. “Io e Gabriel abbiamo litigato così tanto e così spesso che toglierci la fede è stata la cosa più pacifica che abbiamo fatto alla fine di una discussione. Ci sono voluti confronti, tempo, litigate, abbracci forti…io li chiamo abbracci forti, per capire che c'era una visione un po' distante sia per questioni di vita privata che professionale. Quando stai insieme a un personaggio così ingombrante, ti rendi partecipe di alcuni meccanismi per tentare di proteggerlo. Quanto l'ho amato? Tanto. Ho voluto fortemente rimanere in buoni rapporti", confessa.

Per Gabriele Rossi, dopo l’addio, è stato molto difficile trasformare il rapporto in una solida amicizia, lo ha fatto pur di non perderlo: “Il passaggio è stato molto faticoso. Siamo rimasti in buoni rapporti perché penso di averlo voluto io fortemente, sforzandomi tanto e a caro prezzo". Adesso sta bene, anche lui è felicemente fidanzato: "Sono dieci mesi. Sono felice. Si comporta benissimo".

L’intervista non è ancora finita, c’è una sorpresa in serbo per Gabriele Rossi: Gabriel Garko ha voluto mandargli un videomessaggio. “Noi ci siamo fatti una promessa: di esserci sempre l’uno per l’altro - dice l’artista 48enne - Voglio dimostrargli l'affetto che provo. Spero che presto si faccia vedere per quello che è. Gabriele ha una luce dentro che è meravigliosa e spero la tiri fuori, per se stesso e per chi gli sta vicino". Gabriele Rossi si commuove e ribadisce quanto sia stato complicato trasformarlo da fidanzato ad amico: “E' stata la fase più difficile, più faticosa e sofferta, una violenza per l’anima". Ma c’è riuscito.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/11/2020.