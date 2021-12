Gabriele Rossi e Lorenzo Licitra, prima uscita pubblica dopo l'annuncio della relazione

Gabriele Rossi e Lorenzo Licitra si regalano la loro prima uscita pubblica dopo l'annuncio della loro relazione. L’attore e il cantante, vincitore di X Factor nel 2017, si prendono i riflettori alla prima di “7 Donne e un mistero”, il nuovo film di Alessandro Genovesi con Margherita Buy, Diana Del Bufalo, Sabrina Impacciatore, Benedetta Porcaroli, Micaela Ramazzotti, Luisa Ranieri e con Ornella Vanoni.

Il 33enne e il 30enne sorridono felici davanti agli obiettivi dei fotografi, ma sul red carpet vanno da 'separati'. Poi ai fan firmano gli autugrafi 'vicini, vicini': sono molto innamorati. Convivono da circa 24 mesi e per una volta vincono la riservatezza e optano per una notte mondana insieme.

“Stiamo insieme da due anni quasi, viviamo insieme”, ha spiegato Gabriele in tv, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, su Rai Uno, rivelando la loro storia. “Io gli scrissi un messaggio proprio quando vinse X Factor, dicendogli tipo ‘mi raccomando di non smettere mai di cantare’. Era bravissimo, non c’era nessuna finalità di approccio. Poi è capitato di prendere un caffè, poi un altro e così è nato tutto”, ha raccontato.

Lorenzo e Gabriele hanno tenuto segretissima la loro storia, poi, però stanchi di doversi ‘nascondere’ per evitare i gossip, hanno deciso di uscire finalmente allo scoperto. E ora arriva la prima uscita pubblica nella Capitale. Sui social i fan li acclamano, felici per il loro amore.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/12/2021.