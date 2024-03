L'attrice Gaia Bermani Amaral ha sposato il regista Rocco Ricciardulli con un bellissimo abito verde: le prime immagini delle nozze

La 43enne si è unita in matrimonio col 63enne che l’ha diretta nel film Netflix “L’Ultimo Paradiso”

I venti anni di differenza d’età non contano nulla. Gaia Bermani Amaral ha finalmente detto di sì. La modella, presentatrice, conduttrice, attrice, produttrice e scrittrice ha sposato il regista Rocco Ricciardulli, a cui era legata da tempo. La brasiliana 43enne e il cineasta 63enne si sono uniti in matrimonio oggi, 26 marzo 2024. Lei ha scelto un bellissimo abito verde per le nozze. Gaia racconta tutta la sua felicità per i fiori d’arancio sul social.

Nel 2021, quando ha presentato il suo primo romanzo, Manuzzelle, la Bermani Amaral al Corriere aveva detto: “Mi piace pensarmi come attrice e scrittrice, portare avanti queste cose parallelamente. A volte in passato ho sentito un pregiudizio nei miei confronti: gente che di me non voleva vedere altro che la superficie, mi son sentita un po’ svilita nell’ambiente dello spettacolo. Il progetto de L’ultimo paradiso nato con il mio compagno, ci abbiamo messo tre anni a produrlo. Adesso aver scritto una storia un romanzo come questo mi ridà forza”. Ricciardulli, infatti, l’ha dieretta nel film Netflix, in cui recita con Riccardo Scamarcio.

Adesso sono arrivate le nozze a coronare un amore appassionato e speciale. Gaia ha scelto un abito lungo di Atelier Via Donizetti, un modello semplice, essenziale e chic, con maniche a tre quanrti, abbellito dal velo mantiglia che porta sul capo, in pizzo, sempre green. Tra le mani un bouquet candido di Fioraia Corvi, un negozio nel centro di Varese, ai piedi scarpe Scarosso. Nelle immagini che posta, dell’agenzia media/stampa Menotrenta pr & communication è regale ed eterea.

L’artista ha voluto come suo testimone Antonio Frana, che si occupa a tempo pieno di design e moda. E’ un fashion director, vintage hunter e digital content, come sottolinea sul suo profilo. Gaia è felicissima: per lei arrivano un mare di auguri da tanti personaggi vip. E’ davvero raggiante.