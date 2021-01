Gaia Gozzi di Amici pubblica la prima foto col fidanzato: ecco chi è lui

Gaia Gozzi, vincitrice della scorsa edizione di Amici, pubblica la prima foto con il fidanzato. Lui è Daniele Dezi, in arte Orang3, del duo di producer Frenetik&Orange, produttore musicale, bassista e autore. La giovane cantante è felicissima con il romano, già padre di una bimba di 7 anni, Ella, nata da una precedente relazione.

Hanno circa dieci anni di differenza, ma non sembra assolutamente un problema. Gaia lo bacia appassionata: cappellino in testa e occhi chiusi. Scrive semplicemente: “Tu”. Lo scatto deve essere stato fatto qualche mese fa, ora la Gozzi ha i capelli più corti.

L’artista che ha sbaragliato tutti al talent di Maria De Filippi e Dezi vivono una bellissima storia d’amore. Daniele ha saputo conquistarla con dolcezza. Appartengono entrambi allo stesso mondo: quello della musica. Il produttore lavora con nomi altisonanti e gettonatissimi, tra cui Coez, Gemitaiz, Madman, Achille Lauro, Salmo, Victor Kwality, Clementino, Noyz Narcos, Ensi, Fred De Palma.

Tutti sono convinti che sarà lui ad accompagnare Gaia a Sanremo 2021, in scena dal 2 al 6 marzo prossimo. La Gozzi, all’Ariston per la prima volta, è in gara tra i Big con la canzone “Cuore amaro”, brano scritto proprio da lei e Dezi in collaborazione con Jacopo Ettore, Giorgio Spedicato, la produzione di Machweo (Giorgio Spedicato) e Simon Says (Simone Privitera).

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/1/2021.