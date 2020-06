Gaia Gozzi: 'Mia sorella mulatta come me, ma più scura: l'ho difesa dai bulli'

Gaia Gozzi a Sette, inserto settimanale del Corriere della Sera, racconta l’affetto per la sua famiglia e le due sorelle, Giorgia, 21 anni, e Frida, di appena 10. Senza filtri la trionfatrice di Amici rivela: “Mia sorella mulatta come me, ma più scura: la gente non pensava fossimo sorelle. L'ho difesa dai bulli”.

La mamma della cantautrice 23enne, Luciana, è brasiliana, mentre il papà, Dario è italiano. Gaia è sempre stata bene in famiglia, anche se ha perso la sua innocenza da ragazzina, quando ha dovuto difendere la sorella Giorgia dai bulli. “Mia sorella minore Giorgia, stesso papà e stessa mamma, è mulatta come me, ma è più scura. La gente non pensava che fossimo sorelle. Mi faceva incaz*are”, spiega.

E poi aggiunge: “La difendevo, ma senza violenza. Facevo da specchio, cercavo di far sentire in colpa l’altra parte. Lei ha un carattere incredibile, vede sempre il buono delle persone e ha sempre avuto quel passaggio emotivo in più che le fa capire il limite degli altri. Spesso mi sono sentita io in colpa per essere bianca”.

Oggi si definisce una “mulatta bianca”: “Dentro sono mulatta, è la vena indigena della famiglia”. Cresciuta tra San Paolo in Brasile e poi a Viadana, profonda Padania, ha imparato quanto a volte sia difficile l’integrazione sulla sua pelle. “L’Italia è ancora poco cosmopolita, soprattutto in provincia. Mamma ha fatto anche la ballerina classica. La gente si fermava al ballerina, ci aggiungeva il brasiliana e fate voi il totale...Lei è sempre stata una persona colorata nel vestire, attirava l’attenzione. Avrei preferito omologarmi, oggi la ringrazio perché mi ha dato gli stimoli per capire cosa sia giusto per me”, sottolinea ancora Gaia Gozzi.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/6/2020.