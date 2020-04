La vincitrice di ‘Amici’ 2020 è Gaia Gozzi. La 22enne si è aggiudicata il podio più alto durante la finale della 19esima edizione andata in onda venerdì 3 aprile, che a dirla tutta si è conclusa a tarda notte, quando il calendario era già passato al giorno successivo. Il secondo posto è andato a Javier Rojas, ballerino, a differenza di Gaia che è una cantante. Anche Javier ha conquistato tutto il pubblico e anche la maggior parte degli insegnanti negli ultimi mesi trascorsi all’interno della scuola di Maria De Filippi. Poco prima dell’annuncio del vincitore, Gaia ha detto: “Sono felice di essere qui, me la sto godendo al massimo, che vinca il migliore, veramente”. Poi la grande sorpresa: la coppa più ambita da tutti gli allievi del talent televisivo.

Gaia è uno straordinario mix, mamma brasiliana e papà italiano. Il suo talento è indubbio. Già nel 2016 aveva partecipato, a soli 19 anni, a X-Factor, nel team di Fedez. Era arrivata seconda. Partita dalla provincia Lombarda (è cresciuta in un piccolo paese vicino Mantova), ha saputo dimostrare di avere qualità canore eccellenti. Poche settimane fa è uscito il suo primo album, ‘Genesi’, che è subito entrato nella classifica dei dischi più venduti.

In passato si sono aggiudicati il podio più alto di ‘Amici’ alcuni nomi oggi apprezzatissimi nel panorama musicale italiano. Per citarne alcuni, Alessandra Amoroso (eletta nel 2009), Emma Marrone (eletta nel 2010), The Kolors (2015) e Alberto Urso (2019).

Scritto da: la Redazione il 4/4/2020.