Gaia Lucariello sta trascorrendo la sua seconda gravidanza in quarantena. Per fortuna la moglie di Simone Inzaghi può contare su una grande e bella terrazza, dove prendere il sole sotto il cielo di Roma, cosa importantissima per permettere al corpo di sintetizzare la vitamina D che tanto serve al feto ai bambini per sviluppare bene le ossa. La 37enne ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto che la ritrae con la pancia scoperta sdraiata su un comodo lettino vicino al primogenito Lorenzo, nato nel 2013 sempre dall’amore con l’ex calciatore. Accanto all’immagine ha scritto: “Vita da quarantena”.

L’annuncio della lieta novella era stato dato da Gaia e Simone via social proprio all’inizio della pandemia da Coronavirus, alla fine di febbraio. Pubblicando un video pieno di palloncini azzurri, visto che il nascituro è appunto un altro maschietto, Gaia aveva scritto: “Oggi 26 febbraio il giorno in cui sono nata condivido con voi questo momento che per me è un raggio di luce di tre anni molto difficili... Non avere paura...”.

La Lucariello e Inzaghi, rispettivamente 37 e 43 anni, si sono sposati a giugno del 2018. Testimone di nozze è stata Alessia Marcuzzi, ex di lui, con cui ha avuto anche il suo primogenito Tommaso. Gaia e Alessia sono infatti in ottimi rapporti. La loro è una grande famiglia allargata e spesso si ritrovano tutti insieme per cene o anche per lunghe vacanze di gruppo.

Scritto da: la Redazione il 3/4/2020.