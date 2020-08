Gaia Lucariello ha partorito, Simone Inzaghi papà tris: foto

Gaia Lucariello ha partorito. Nel pomeriggio di sabato 8 agosto è venuto al mondo Andrea. Si tratta del secondo figlio frutto del matrimonio con Simone Inzaghi, ex calciatore e oggi allenatore della Lazio. E’ stata la stessa 37enne a condividere sui social una foto che la ritrae subito dopo il lieto evento. Nell’immagine appare sdraiata nel letto della clinica dove ha dato alla luce il piccolo. Il neonato è in braccio, intorno a loro gli affetti più cari, ovvero lo stesso Simone e l’altro figlio Lorenzo, che oggi ha 7 anni. Vicino allo scatto ha scritto: “L’emozione non ha voce… Benvenuto Andrea, grazie al mio team incredibile, vi voglio bene”.

Sul viso di Lorenzo si scorgono delle lacrime, l’emozione di essere diventato un fratello maggiore è davvero tanta. Così come lo è la felicità di Simone e ovviamente quella della stessa Gaia. Il tecnico 44enne ha anche un altro figlio, Tommaso (oggi 19enne), frutto della relazione con Alessia Marcuzzi. Il ragazzo è stato tra i primi a commentare il post della Lucariello, lasciando tantissimi cuori rossi. Lo stesso ha fatto la conduttrice romana, che con il suo ex e Gaia ha un rapporto molto bello. Insieme formano una grande famiglia allargata (fanno spesso vacanze in gruppo e passano le feste assieme).

Sotto al post social sono apparsi poi gli auguri di tantissimi famosi, da Federica Nargi a Costanza Caracciolo, passando per Anna Falchi e Vittoria Belvedere. Poi un messaggio di Pippo Inzaghi, fratello di Simone. Il neo zio ha scritto: “Complimenti, lo adoro già”.

Scritto da: la Redazione il 9/8/2020.