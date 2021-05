Gaia Zorzi, la sorella di Tommaso fa coming out: 'Sono bisessuale'

Gaia Zorzi, sorella minore di Tommaso Zorzi, vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip e opinionista de L'Isola dei Famosi, fa coming out: “Sono bisessuale”, rivela su Twitter.

La 22enne commenta con tanta ironia il tweet di Pierpaolo Pretelli, che, replicando alla fidanzata Giulia Salemi riguardo al loro incontro 'caliente' a Milano, cinguetta: “Only Potatoes!”. Gaia, che molto probabilmente sarà nella prossima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, scrivendo in inglese, svela: “Mi sembra un buon momento per dirvi che sono bisessuale”.

Gaia finora non lo aveva mai detto, neppure ai famigliari a quanto pare, nonostante il grande legame con Tommy. Il fratello 26enne così lo legge e commenta sorpreso: “E lo scopro da Twitter?”. Poi subito aggiunge: “Felice per te, prendi il meglio da entrambi i mondi”.

I Zorzi sono davvero molto uniti. Gaia è sempre stata accanto al fratello e si è sentita perennemente in dovere di difenderlo. “Quando leggo certe cose mi sento obbligata a difenderlo. Siamo stati da sempre molto legati e già quando andavamo a scuola e lo prendevano in giro mi sono sempre sentita chiamata in causa - ha spiegato la ragazza recentemente - Il primo dito medio l’ho fatto ad un ragazzo sul pulmino che prendeva in giro Tommy perché era gay. Mi sono sempre sentita in dovere di difenderlo. E anche lui quando ho bisogno c’è sempre per me”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/5/2021.