Garrison in lacrime per la sorpresa di Maria De Filippi ad Amici: cosa gli ha organizzato?

Garrison Rochelle finisce in lacrime per la sorpresa di Maria De Filippi ad Amici. Chiamato come giudice esterno al talent che lo ha visto per molti anni tra i professori, rimane a bocca aperta. L’ex ballerino e coreografo non crede ai suoi occhi: la conduttrice per il compleanno ha voluto dedicargli un momento speciale e toccante.

Maria, presente in studio solo con la sua voce, proprio come un deus ex machina, spiega a Garrison che dovrà giudicare la performance di due alunni, ma solo dal punto di vista coreografico, lui ne è entusiasta. La De Filippi prima però gli chiede di ricordare che giorno sia. “E’ il 4 novembre”, replica l’artista. “Sì, noi siamo in registrata… E che giorno è il 4 novembre?”. Rochelle alla fine ammette quasi imbarazzato: “E’ il mio compleanno”. “Esatto - sottolinea Maria - compi 66 anni. Vorrei che ascoltassi una canzoncina, l’ha cantata tante volte a me, ora la cantano a te…”.

VIDEO

A sorpresa entrano in studio tutti i ballerini professionisti di Amici: cantano l’immancabile “Happy birthday” portando su un carrello una torta dove c’è solo una candelina a forma di 6. Garrison si commuove, non trattiene il pianto per la forte emozione.

Il coreografo è talmente spiazzato da chiedere immediatamente: “Maria, ma è vero o è tutto finto? Devo davvero giudicare le coreografie dei ballerini o no?". La De Filippi gli spiega che sì, dovrà davvero giudicare i due allievi. “Adesso però fai un discorso”, lo sprona la moglie di Costanzo.

“Non so neppure parlare bene l’italiano, figuriamoci un discorso”, ironizza Garrison. Poi però si lancia: “Davanti a me ci sono ballerini che ho cresciuto io, altri con cui ho lavorato e i nuovi che mi piacciono molto. Noi ballerini siamo pochi, siamo una comunità... una famiglia. Abbiamo passato un brutto periodo. Tornare a vedere le vostre facce e i vostri talenti mi fa molto piacere”. E’ al settimo cielo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/11/2021.