I gemellini di Monaco compiono 6 anni: festa per pochi intimi

I gemellini di Monaco compiono 6 anni: per i due bambini una festa per pochi intimi, come svelano le foto condivise sul social dalla madre.

Jacques di Monaco e Gabriella di Monaco il 10 dicembre si regalano un compleanno con mamma e papà. Vista l’emergenza legata al Coronavirus, non è possibile fare altrimenti. Spengono le candeline insieme a Charlène Wittstock e il principe Alberto. I due ragazzini sono addirittura in pigiama: il maschietto ne indossa uno intero maculato bianco e nero, la sorellina, invece uno tutto rosa.

I gemelli sono vivaci e incontenibili come al solito. Davanti alla torta stavolta è Jacques che scherza con il padre e gli appoggia in maniera irriverente una mano sulla testa poco prima di soffiare sulle candeline accese sul dolce. Gabriella, invece, se ne sta comodamente seduta, più attenta e concentrata, sulle ginocchia della madre. Sul tavolo si vedono tante altre golosità da perdere la testa.

“Felice sesto compleanno miei bellissimi bambini”, scrive Charlène. La principessa 42enne è molto orgogliosa dei suoi due tesori più preziosi. Divertita da loro, sempre più spesso rivela la sua vita familiare su Instagram.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/12/2020.