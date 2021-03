Gemma Galgani cade dalle scale di Uomini e Donne facendo preoccupare Maria De Filippi e tutti i presenti. La conduttrice interrompe lo show e la fa medicare.

La dama torinese, 70 anni, al momento dell’ingresso in studio, sulle note della canzone ‘L’ape Maia’ inciampa sulle scale e cade sbattendo entrambe le ginocchia. Con i tacchi e il tubino aderente in maglia, la Galgani si rialza subito e tranquillizza tutti: ‘’Io sono abituata a cadere’’. Poco dopo però, seduta al centro dello studio comincia a sanguinare. Le calze si macchiano e Maria De Filippi interrompe lo show. La conduttrice si avvicina a Gemma e la fa accompagnare nel backstage per ricevere le prime cure, riprendersi dallo spavento e cambiare le calze rotte.

Oltre il danno la beffa per la Galgani che dopo l'incindente, al rientro in studio incassa anche il rifiuto di Maurizio, il cavaliere che stava frequentando, infatti, decide di abbandonare il programma

