Il lifting di Gemma Galgani divide: ecco la reazione del pubblico

Il nuovo volto di Gemma Galgani ha fatto discutere tuttti gli appassionati del programma Uomini e Donne, ma non solo. La dama, 70 anni, a luglio si è regalata un lifting al viso. ''La mia età anagrafica non corrisponde al mio temperamento - ha confessato Gemma - quindi con questo intervento ho fatto in modo che le due cose si avvicinassero”.

Il risultato finale dell'intervento effettuato nella clinica Ars Medica dal Dott. Marco Gasparotti è stato mostrato da Maria De Filippi durante la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne. Moltissime le reazioni sia in studio che sul web. Mentre Tina Cipollari ha commentato: “Si dovrebbe vergognare. Ora si è fatta un lifting perché vuole stare con un ragazzo più giovane'', Gianni Sperti le ha fatto i complimenti: ''Temevo di vederti completamente cambiata, invece è sempre il tuo viso ma sembri più giovane”. Sul web gli utenti si sono divisi tra chi ha apprezzato il refresh della 70enne e chi invece sostiene che il lifting non abbia valorizzato la dama. ''Già che c'era poteva rifarsi il naso'' scrive qualcuno su Instagram dopo la puntata. ''Sembra Ivana Trump'' o ancora ''Sinceramente non sembra migliorata, si vede ancora di più il naso''.

In molti invece la sostengono: ''Sta bene e basta, non si può dire nulla sta benissimo'', ''Sembra più giovane, ma non si è stravolta'' e infine ''Ha fatto bene ora che i troni sono nella stessa puntata e lo studio è pieno di giovani''.

Scritto da: La Redazione il 8/9/2020.