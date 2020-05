Gemma Galgani porta molto bene i suoi 70 anni. Tanto che qualcuno ha ipotizzato che possa essere ricorsa all’aiuto del medico estetico per avere un aspetto più giovane. La Dama del Trono Over, che sta andando in onda anche in questo periodo di pandemia, ha però voluto negare di essere ricorsa o di stare ricorrendo alle “punturine” (botox, acidi e filler di vario genere…) per provare a fermare i segni del tempo. In un’intervista rilasciata a ‘DiPiù’ ha detto: “Punturine? Ma per carità, io sono alta, magra, e per mia fortuna riesco a mantenermi in forma”.

Ha poi ammesso di aver però fatto riallineare i denti, sebbene il suo obiettivo non era quello estetico. “Come ho detto, sono dovuta andare dal dentista per correggere gli incisivi, ma avevo un problema ortodontico, non l’ho fatto per una questione estetica. Per il resto mi curo molto, tengo al mio aspetto”, ha aggiunto.

Nonostante le tante delusioni d’amore vissute pubblicamente nel programma di Maria De Filippi, Gemma continua a sperare di poter un giorno incontrare l’uomo della sua vita. Come dire, non è mai troppo tardi. E in questi giorni ai suoi corteggiatori si è aggiunto anche un ragazzo di 26 anni, ovvero 44 meno di quelli della torinese. “Io sogno ancora il principe azzurro, voglio assolutamente finire il programma con un uomo al fianco”, ha spiegato. Che possa essere proprio il giovane Nicola? Lei non sembra affatto escluderlo, anzi.

Scritto da: la Redazione il 11/5/2020.